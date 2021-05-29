Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm (29 Mayıs 2021 Cumartesi) Son Fragmanı yayınladı izle! Şoke eden ölümcül sahne
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atv Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı...
Kardeşlerim 15. Bölüm'de neler olacak?
"Ömercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim!"
"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…"
Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.