Video Kardeşlerim Kardeşlerim 18. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! Hayat artık daha zor...

Kardeşlerim 18. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! Hayat artık daha zor...

Kardeşlerim 18. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! Hayat artık daha zor...
18.06.2021 | 14:33

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atv Kardeşlerim SEZON FİNALİ 18. Bölüm 2. Son fragmanı yayınlandı... "Umuda kelepçe vurulmaz, bizler umuda aşık çocuklardık..."

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atv Kardeşlerim 18. Sezon Finali Bölümü

"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

HAYAT, KARDEŞLER İÇİN DAHA ZOR ARTIK!

KARDEŞLERİM (Sezon Finali)

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Yayın Tarihi : 19 Haziran 2021 / Cumartesi

Yayın Saati : 20.00

Yapımcı : NGM

Yapım : Nazlı Heptürk

Yönetmen : Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo : Gül Abus Semerci

Oyuncular : Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

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