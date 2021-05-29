Video Kardeşlerim Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm atv CANLI YAYIN izle! Kardeşlerim'de Kadir ve Melisa aşkında şok gelişme...

Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm atv CANLI YAYIN izle! Kardeşlerim'de Kadir ve Melisa aşkında şok gelişme...

Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm atv CANLI YAYIN izle! Kardeşlerim'de Kadir ve Melisa aşkında şok gelişme...
29.05.2021 | 21:07

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atv Kardeşlerim15. Yeni Bölüm CANLI YAYIN başladı! Kadir'den Melisa’ya dondurma şovu... Kardeşlerim ATV CANLI YAYIN HD izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

VİDEO DEVAM EDİYOR

KARDEŞLERİM 15. SON BÖLÜM ATV CANLI YAYIN HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kardeşlerim15. Bölüm'de neler olacak?

"En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..."

"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…"

Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

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