Video Kuruluş Osman Alaeddin Bey, Haçlı ve Moğol saldırısından işte böyle kurtuldu!
Alaeddin Bey, Haçlı ve Moğol saldırısından işte böyle kurtuldu!

Alaeddin Bey, Haçlı ve Moğol saldırısından işte böyle kurtuldu!

13.12.2023 | 23:11

‘Kuruluş Osman’ın 140. Bölümünde Haçlılar ve Moğollar bir tuzak kurarak Alaeddin Bey’in esir tutulduğu kafese saldırı düzenledi. Alaeddin Bey’in saldırıdan kurtulmasına ise Gonca Hatun yardım etti.

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