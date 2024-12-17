Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar" | Video 17.12.2024 | 11:01 Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman'da, Osman Bey Akhisar Kalesi'ni kuşatıp, gülle ateşleriyle surları döverken öte yandan Uçlara dönen Moğollar, Türk obalarını yakıp yıkıyorlar. Osman Bey'den intikam almak için yemin eden Sofia vazgeçmiyor. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmak için harekete geçiyor.

MOĞOLLAR GERİ DÖNDÜ

Osman Bey, Akhisar'ı kuşatmışken Moğol'un baş komutanı Ulugan'ın elçisi obaya gelir. Osman Bey'den vergi isterler. Elçi ile karşı karşıya gelen Bala Hatun onu obadan nasıl gönderecektir?

MOĞOLLAR TÜRK OBALARINI YAKIYORLAR

Moğol Elçisi, Osman Bey'in karşısına çıkararak vergi isteklerini söyler. Asla vergi vermeyeceklerini söyleyen Osman Bey, elçinin laubali tavrına karşılık ne yapacaktır? Osman Bey'in cevabı Moğol Elçisini çok öfkelendirir. Bunu yüce komutanları Ulugan'a hakaret sayan Elçi, obalarda kıyım yapmaya başlar! Osman Bey, Moğol belasına rağmen bu kıyımlara engel olabilecek midir?

OSMAN BEY VE TÜRKLER, AKHİSAR SURLARINA DAYANDILAR

Osman Bey önüne çıkan bütün engellere rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Şimdi hedefi Akhisar'dır. Osman Bey'in Akhisar fethi için yapacağı ilk hamle nedir? Osman Bey, Moğol tehlikesine rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Osman Bey, Akhisar'ı dört bir yandan kuşatmışken Lucas oradan kurtulabilecek midir? Osman Bey, Akhisar'ı fethedebilecek midir?

LUCAS VE SOFIA ŞİMDİ NE YAPACAK?

Lucas ve Sofia, Osman Bey'in Akhisar'ı fethetme gayesini öğrenirler. Osman Bey'i durdurmak için nasıl bir oyun kuracaklardır?

SOFIA'NIN YENİ TUZAĞI!

Poena, Sofia ile buluşur ve obada olup biten her şeyi anlatır. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e nasıl bir tuzak ve oyun kuracaktır?