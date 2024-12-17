Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar" | Video
Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar" | Video

17.12.2024 | 11:01

Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman'da, Osman Bey Akhisar Kalesi'ni kuşatıp, gülle ateşleriyle surları döverken öte yandan Uçlara dönen Moğollar, Türk obalarını yakıp yıkıyorlar. Osman Bey'den intikam almak için yemin eden Sofia vazgeçmiyor. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmak için harekete geçiyor.

MOĞOLLAR GERİ DÖNDÜ

Osman Bey, Akhisar'ı kuşatmışken Moğol'un baş komutanı Ulugan'ın elçisi obaya gelir. Osman Bey'den vergi isterler. Elçi ile karşı karşıya gelen Bala Hatun onu obadan nasıl gönderecektir?

MOĞOLLAR TÜRK OBALARINI YAKIYORLAR

Moğol Elçisi, Osman Bey'in karşısına çıkararak vergi isteklerini söyler. Asla vergi vermeyeceklerini söyleyen Osman Bey, elçinin laubali tavrına karşılık ne yapacaktır? Osman Bey'in cevabı Moğol Elçisini çok öfkelendirir. Bunu yüce komutanları Ulugan'a hakaret sayan Elçi, obalarda kıyım yapmaya başlar! Osman Bey, Moğol belasına rağmen bu kıyımlara engel olabilecek midir?

OSMAN BEY VE TÜRKLER, AKHİSAR SURLARINA DAYANDILAR

Osman Bey önüne çıkan bütün engellere rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Şimdi hedefi Akhisar'dır. Osman Bey'in Akhisar fethi için yapacağı ilk hamle nedir? Osman Bey, Moğol tehlikesine rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Osman Bey, Akhisar'ı dört bir yandan kuşatmışken Lucas oradan kurtulabilecek midir? Osman Bey, Akhisar'ı fethedebilecek midir?

LUCAS VE SOFIA ŞİMDİ NE YAPACAK?

Lucas ve Sofia, Osman Bey'in Akhisar'ı fethetme gayesini öğrenirler. Osman Bey'i durdurmak için nasıl bir oyun kuracaklardır?

SOFIA'NIN YENİ TUZAĞI!

Poena, Sofia ile buluşur ve obada olup biten her şeyi anlatır. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e nasıl bir tuzak ve oyun kuracaktır?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar | Video 00:46
Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar" | Video 17.12.2024 | 11:01
Kuruluş Osman 175. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Fetihler yalnızca kaleler için değildir, evvela gönüller içindir! | Video 00:44
Kuruluş Osman 175. Bölüm Fragmanı yayınlandı! “Fetihler yalnızca kaleler için değildir, evvela gönüller içindir!" | Video 17.12.2024 | 10:56
Kuruluş Osman 174. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:46
Kuruluş Osman 174. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 10.12.2024 | 12:36
Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler 03:37
Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler 05.12.2024 | 02:04
Sofia Halime’yi işte böyle kaçırmış 06:16
Sofia Halime’yi işte böyle kaçırmış 04.12.2024 | 21:42
Osman Bey, Bala Hatun’u kurtardı! 04:14
Osman Bey, Bala Hatun’u kurtardı! 04.12.2024 | 21:27
Kuruluş Osman 173. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 00:40
Kuruluş Osman 173. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 28.11.2024 | 15:46
Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Sofia’nın maskesi düştü! 03:25
Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne! Sofia’nın maskesi düştü! 28.11.2024 | 00:35
Kuruluş Osman 172. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 00:46
Kuruluş Osman 172. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı 25.11.2024 | 13:34
Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf işte böyle kurtuldu! Zafer Kayıların! 06:42
Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf işte böyle kurtuldu! Zafer Kayıların! 20.11.2024 | 23:57
Osman Bey’in acı dolu kabusu! Fatma Hatun’un akıbeti ne olacak? 04:51
Osman Bey’in acı dolu kabusu! Fatma Hatun’un akıbeti ne olacak? 20.11.2024 | 23:25
Kuruluş Osman YouTube’da 10 Milyon aboneye ulaştı | Video 01:00
Kuruluş Osman YouTube’da 10 Milyon aboneye ulaştı | Video 20.11.2024 | 09:49
Kuruluş Osman 171. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 00:43
Kuruluş Osman 171. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 19.11.2024 | 13:09
Kuruluş Osman 170. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:46
Kuruluş Osman 170. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.11.2024 | 10:51
Kuruluş Osman 169.Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Kuruluş Osman 169.Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 31.10.2024 | 10:47
Kuruluş Osman 168. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Kuruluş Osman 168. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 29.10.2024 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA