Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne! Sofia’nın maskesi düştü!
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 172. Bölümünde, Osman Bey’in ezeli düşmanı Sofia’nın maskesinin düşmesi ve Bala Hatun’un Sofia ile kıran kırana mücadelesi bölüme damga vurdu.
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