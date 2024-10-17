Orhan Bey, Holofira’yı düğünden işte böyle kaçırdı!
‘Kuruluş Osman’ın 167. Bölümünde Orhan Bey'in, Komutan Lucas tarafından zorla Arcadeus ile evlendirilmek üzere olan Holofira’yı düğünden kaçırması bölüme damga vurdu.
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