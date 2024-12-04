Osman Bey, Bala Hatun’u kurtardı!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 173. Bölümünde, Sofia tarafından şehit edilmek üzere olan Bala’nın, Osman Bey tarafından kurtarılması bölüme damga vurdu. Yıllar sonra Osman Bey ve Sofia yüzleşmesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.