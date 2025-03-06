Osman Bey, Ulugan’a işte böyle oyun kurdu
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 183’üncü bölümüne, Osman Bey’in Bala Hatun’u kurtarıp evlatlarıyla bir araya getirmesi ve Türkmen Beylerini kendi tarafına çekerek Moğol Komutanı Ulugan’a kurduğu büyük oyun damga vurdu.
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