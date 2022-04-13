Osman Bey’in Bilecik fetih planı | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 90’ıncı bölümüne, Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus’un üvey kızı Holofira’yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus’un düğünde Osman Bey’i tuzak kurup öldürmek istemeleri ve dostu Kosses’ten bu planı öğrenen Osman Bey’in, Bilecik Fethi planı damga vurdu.