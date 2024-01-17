Video Kuruluş Osman Osman Bey’in intikam yemini
Osman Bey’in intikam yemini

Osman Bey’in intikam yemini

17.01.2024 | 22:00

‘Kuruluş Osman’ın 144. Bölümünde Osman Bey’in Prenses Maria’yı kendi topraklarında ağırlamasından dolayı öfkelenen Görklü Han, Söğüt’te büyük bir baskın verdi. Osman Bey, Söğüt halkının intikamını almak için yemin etti.

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