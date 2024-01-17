Osman Bey’in intikam yemini
‘Kuruluş Osman’ın 144. Bölümünde Osman Bey’in Prenses Maria’yı kendi topraklarında ağırlamasından dolayı öfkelenen Görklü Han, Söğüt’te büyük bir baskın verdi. Osman Bey, Söğüt halkının intikamını almak için yemin etti.
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