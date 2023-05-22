Özge Özpirinçci ve kızı Mercan'ın eğlenceli dansı sosyal medyayı salladı! | Video
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk'le 2021 yılında evlendi. Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına aldı. Kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı. Özpirinci son olarak Mercan ile evdeki eğlenceli anlarını paylaştı kısa sürede gündem oldu. Anne - kıza kısa sürede yorum yağdı.
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