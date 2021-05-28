Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm... Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi!

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen ikinci bölümünde Harzemşah sarayında sular ısındı, Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun karşı karşıya geldi. Sultan Aleaddin’in Cengiz Han’la görüşmeden dönen Celaleddin’i zindana attırması, sultanla Türkan Hatun arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Türkan Hatun, emrindeki komutanlara Celaleddin’in zindandan çıkarılması emrini verirken, oğlunun huzuruna çıkarak meydan okudu.