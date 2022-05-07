Video Medya Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor
Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor

Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor

07.05.2022 | 23:13

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Düzce'de konser veren şarkıcı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada fenalaştı. Gülben Ergen bir anda sahnede bayıldı. Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor.

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