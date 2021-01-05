Video Medya Hekimoğlu 32. Bölüm fragmanı | Video

Hekimoğlu 32. Bölüm fragmanı | Video

Hekimoğlu 32. Bölüm fragmanı | Video
05.01.2021 | 23:48

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Hekimoğlu 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'ndan gizlenen gerçek ne? Hekimoğlu bir önceki vakayı çözemediğini düşünüp depresyona girmiştir. İpek ve Orhan vakayı çözdüğünü Ateş'e söyleyip söylememekte kararsızdır. Öte yandan İpek, Hekimoğlu'na yeni kız arkadaşı konusunda uyarıda bulunur.

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