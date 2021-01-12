Video Medya Müge Anlı canlı yaıynında flaş: Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti | Video

Müge Anlı canlı yaıynında flaş: Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti | Video

Müge Anlı canlı yaıynında flaş: Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti | Video
12.01.2021 | 13:06

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Zeynep Güngör cinayetinde 5. gün. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Beklenen itiraf geldi. Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti. ''Tartışırken kazayla kalbinden bıçakladım'' diyen katil zanlısı cinayeti tek başına işlediğini söyledi.

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