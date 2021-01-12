Müge Anlı canlı yaıynında flaş: Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti | Video
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Zeynep Güngör cinayetinde 5. gün. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Beklenen itiraf geldi. Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti. ''Tartışırken kazayla kalbinden bıçakladım'' diyen katil zanlısı cinayeti tek başına işlediğini söyledi.