SURVİVOR 72. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Survivor'da tansiyon doruklara çıktı! 6 yarışmacı birbirine girdi...

Survivor 72. Bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı fragmanda yarışmacılar arasında da tansiyon yükseliyor. Sema, Ogeday, Hikmet, Atakan, Sude ve Anıl arasında çıkan tartışmalar silsilesi seyircileri şoke ederken dokunulmazlığın kazananı kim olacak merak konusu haline geldi...

Survivor yarışmasında heyecan haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde de adeta doruklara çıkıyor. Heyecan dolu bölümde tam altı yarışmacı birbirine giriyor. Parkurda tansiyonun giderek arttığı görülürken özellikle Atakan ve Hikmet arasında çıkan temaslı tartışma diskalifiye beklentilerini de beraberinde getirdi. Gözler Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümüne çevrildi...