Üç Kuruş 22. Bölüm 2. Fragmanı izle! “Bu hikaye benimle başladı, benimle bitecek”

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş 22. Bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Çaka ailesinde düğün hazırlıkları sürerken sevinci yarıda bırakan talihsiz bir olay yaşanacaktır. Efe ve Leyla’nın ilişkisi yakından takip ediliyor. Üç Kuruş 22. Bölüm 2. Fragmanı izle! İşte Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı…

Haftanın her pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanan, başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Düğüne gölge düşürecek felaket herkesi derinden etkileyecek. Peki, Show TV Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak, fragmanda neler var? İşte Üç Kuruş 22. Bölüm 2. Fragmanı izle!