Video Sağlık D vitamini ve kalp sağlığının önemi | Video

D vitamini ve kalp sağlığının önemi | Video

D vitamini ve kalp sağlığının önemi | Video
13.08.2020 | 14:51

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D vitamini ve kalp sağlığının önemini Prof. Dr. Özlem Esen anlatıyor. "D Vitamini ve kalp sağlığı da yakından ilişkili olduğunu öğrendiğimiz yeni bilgilerden. Peki D vitamininin kalp sağlığıyla doğrudan ilişkisi var mı? Aslında yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliği olan kişilerde fiziksel aktivitenin yani hareketliliğin az olduğu görülmüş. Dolayısıyla D vitamininin az alınmasından ziyade kişinin vücudunda D vitamini üretecek düzeyde hareket etmediği güneşe maruz kalmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla D vitamini eksikliğini gidermenin birinci yolu ağızdan bir takviye almak değil, güneş altında hareket süremizi yani egzersiz süremizi arttırmak olacaktır. Bu da gündüz saatlerinde saat 12:00 ile 13:00 arası 10-15 dakikalık kol ve bacaklarımızın açıkta kalacağı bir sürede egzersiz yapmaktan geçiyor. Dolayısıyla güneş almaktan kastımız güneşte oturmak değil, güneşte hareket etmek. D vitaminin ciltte yapılabilmesi için harekete ve güneş ışığına ihtiyacımız var. Peki ağızdan takviye alırsak ne kadar alıcaz? Günde 1000 ile 1500 ünite arasındaki D vitamini fizyolojik dediğimiz vücudumuzun doğal eksiğini yerine getirecektir. Toplu yüksek dozlarda alınan D vitamini özellikle kalp ve yüksek tansiyon, kalp damar hastalarında istemediğimiz yüksek tansiyon atakları, ritim bozuklukları gibi sağlık problemlerine neden olmakta. Dolayısıyla yüksek doz D vitamininden kaçınmamız çok önemli."

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