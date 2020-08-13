Koronavirüs sürecinde maske kullanımı nasıl olmalıdır? | Video

Koronavirüs sürecinde maske kullanımıyla ilgili olarak Prof. Dr. Özlem Esen'den önemli açıklamalar: "Havaların ısındığı bu günlerde koronavirüs enfeksiyonu varlığında özellikle kalp hastaları nelere dikkat etmeli? Biliyorsunuz 65 yaş üstü risk taşıyan kişilerin maske kullanarak özellikle kapalı mekanlarda bulunmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle aile bireyleriyle bir araya gelirken maske kullanımını tavsiye ediyoruz. Tabi bu sıcak havalarda işlerimizi biraz güçleştiriyor.Peki sıcak havalarda maskeyle yürümek doğru mu? Özellikle sıcak havaların nemi de arttırdığını varsayarsak maskeyle yürümek son derece güç ve özellikle oksijen miktarını arttırmakta. Dolayısıyla yürüyüş saatlerimizi sabah erken ve akşam serin saatlere çekip, maskeden daha az etkileneceğimiz saatlerde yürüyüş tavsiye ediyoruz. Maske kullandığımız öğlen saatlerindeyse kısa yürüyüşlerde bulunalım. Ve özellikle de koronavirüsün nemli ortamlarda yaşadığını biliyoruz. Klima kullanımına çok dikkat çekmek istiyoruz. Kapalı mekanlarda klima kullanımından ve kalabalık kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunulmamasını tavsiye ediyoruz."