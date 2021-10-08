Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Dr. Telce Ayşen Küçükceran, miyom tedavisi hakkında merak edilenleri sizler için açıkladı.

Miyomlar rahmin kas tabakasının kitle şeklinde büyümesiyle oluşan tümörleridir. Miyomlar 1 mm kadar küçük veya 20 cm ve hatta daha büyük olabilir. Miyomların çoğunluğu herhangi bir şikayet oluşturmaz; her kadının miyomlarıyla farklı bir deneyimi olduğunu duyarız. Bunun sebebini miyomların rahimdeki yerleştikleri yer, büyüklükleri ve sayıları olarak sıralayabiliriz. Miyoma bağlı ağrı şikayetleri olan bir hasta ağrı kesicilerden fayda görebilir. Yoğun adet kanamaları veya ara kanama olan bir hastada öncelikli olarak hormonal doğum kontrol yöntemleri denenebilir, hormonal tedavi yoğun adet kanamasını kontrol altına alabilir. Adet kanamalarını baskılayan ve hormonal olarak menopozal durum oluşturan ilaçlar da mevcuttur ancak bunlar geçici süreyle kullanılabilir.