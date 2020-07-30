Reflü hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? | Video

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor; Reflü hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Reflü kelime anlamıyla geri kaçış demektir ve tam adıyla gastroözafagal reflü hastalığı mideden yemek borusuna geri kaçışı tarif etmektedir. Normalde hepimiz yemek yediğimizde yemek borusundan mideye geçen besinler sindirim salgıları ve asit ile karışmaktadır. Bu sırada mide genişlemekte ve midenin kapağı kendiliğinden kapanmaktadır. Mide kapağının kapanmamasıyla yemek borusuna geri kaçış olduğunda reflü rahatsızlığı oluşmaktadır. Reflü göğüste yanma hissine, diş çürüklerine, alerjik astım tetiklenmesine, ağız kokusuna ve kulak ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklara sebep olmaktadır.