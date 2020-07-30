Reflü hastalığının teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? | Video
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Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor; Reflü hastalığının teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? Reflü tanısında altın standart yöntem PH metredir. Endoskopi sırasında yemek borusuna bırakılan kapsül 2 gün boyunca PH ölçümlerini mümkün kılmaktadır. Daha sonra dışkı yoluyla kendiliğinden atılan bu kapsül, hastanın değerlerini bluetooth teknolojisiyle hastanın yanında taşımakta olduğu ilgili alete yansıtmaktadır. 2 gün içerisinde tüm reflü atakları bu sayede saptanabiliyor ve buna uygun tedavi yöntemi belirlenebiliyor. Hastanın durumuna göre ilaç tedavisi, endoskopik reflü tedavisi yöntemleri veya reflü cerrahisi önerilebilmektedir.