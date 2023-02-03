Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe | Selahattin Baki: "Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için gelmiştir" | Video

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 1-1 berabere biten Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım" dedi.