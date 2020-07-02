Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: 25 yıllık hasrete son vermek istiyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, "Hiçbir şey bitmiş değil, üç final maçımız var. Adana'nın 25 yıllık hasretine son vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.