Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Kazanmayı hak ettik
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Alanyaspor'da, teknik direktör Çağdaş Atan galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Atan, "Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mentalite olarak bence hak ettik." dedi.