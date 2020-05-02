Video Spor Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN

Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN

Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN
02.05.2020 | 14:57
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, karantina gezisini sosyal medya hesabından paylaştı. Brezilyalı yıldız kano ile gölge gezintiye çıktı. İşte o anlar...

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