Video Spor Ankaragücü 2-3 Beşiktaş MAÇ SONU Cenk Tosun'dan tekme açıklaması | Video
Ankaragücü 2-3 Beşiktaş MAÇ SONU Cenk Tosun'dan tekme açıklaması | Video

Ankaragücü 2-3 Beşiktaş MAÇ SONU Cenk Tosun'dan tekme açıklaması | Video

05.09.2022 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankaragücü 2-3 Beşiktaş MAÇ SONU Cenk Tosun’dan tekme açıklaması | Video 02:22
Ankaragücü 2-3 Beşiktaş MAÇ SONU Cenk Tosun'dan tekme açıklaması | Video 05.09.2022 | 08:52
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı’nın açıklaması | Video 03:59
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması | Video 05.09.2022 | 08:44
Galatasaray Çağlar Söyüncü için transfer masasında | Video 01:12
Galatasaray Çağlar Söyüncü için transfer masasında | Video 04.09.2022 | 12:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Önceliğimiz Gomez değildi, Batshuayi için çok mutluyum | Video 06:37
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus "Önceliğimiz Gomez değildi, Batshuayi için çok mutluyum" | Video 04.09.2022 | 08:55
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor MAÇ SONU | Ali Koç’tan Weghorst ve Maxi Gomez açıklaması | Video 11:39
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor MAÇ SONU | Ali Koç'tan Weghorst ve Maxi Gomez açıklaması | Video 04.09.2022 | 08:44
Son Dakika: TFF binasına saldıranların geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:35
Son Dakika: TFF binasına saldıranların geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı! | Video 03.09.2022 | 14:02
Son Dakika: TFF binasına silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:47
Son Dakika: TFF binasına silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.09.2022 | 13:41
Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi | Video 03:42
Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi | Video 02.09.2022 | 16:35
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 00:37
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 02.09.2022 | 16:25
Son Dakika: TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! İşte o saldırının izleri | Video 00:15
Son Dakika: TFF binasına silahlı saldırı düzenlenmişti! İşte o saldırının izleri | Video 02.09.2022 | 12:13
Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul’da | Video 03:39
Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video 01.09.2022 | 15:20
Trabzonspor’un yeni transferi Maxi Gomez’den taraftara mesaj: Bize her yer Trabzon! | Video 00:11
Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!" | Video 01.09.2022 | 14:33
Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: Kariyerimin en iyi başlangıcı | Video 06:01
Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: "Kariyerimin en iyi başlangıcı" | Video 30.08.2022 | 08:50
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONU Jorge Jesus: Gerçek seviyemiz bu değil | Video 04:45
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONU Jorge Jesus: "Gerçek seviyemiz bu değil" | Video 30.08.2022 | 08:50
Cristiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi’nde attığı tüm goller burada | Video 15:07
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı tüm goller burada | Video 29.08.2022 | 10:37
Trabzonspor 0-0 Galatasaray | MAÇ SONU Okan Buruk: Gol yememek önemliydi | Video 03:32
Trabzonspor 0-0 Galatasaray | MAÇ SONU Okan Buruk: "Gol yememek önemliydi" | Video 29.08.2022 | 09:50
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 01:16
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 28.08.2022 | 11:03
Son düdük çaldı, Montella ve Balotelli birbirine girdi | Video 01:40
Son düdük çaldı, Montella ve Balotelli birbirine girdi | Video 28.08.2022 | 08:48
Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu | Video 29:14
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu | Video 26.08.2022 | 10:50
Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu! Mensah ve Thiam pistte döktürdü | Video 01:12
Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu! Mensah ve Thiam pistte döktürdü | Video 26.08.2022 | 10:52

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, karşılaşma sonrası bir taraftarın saldırıyla ilgili, "Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek ve futbol hayatı bitecekti" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, maç bitimi bir taraftar sahaya atlayarak siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Ardından güvenlik güçleri olaya müdahale ederek saldırganı sahadan çıkardı.

Maç sonu olayla ilgili basın açıklamasında bulunan Cenk Tosun, ciddi bir durumunun olmadığını belirterek, "Maçı geçtim, iyi oynarsın ya da kötü oynarsın. Bugün 3 puan ile ayrıldık, bizim için çok önemliydi. Maçtan sonra olanlar gerçekten kabul edilecek şeyler değil. O kadar polis mensubu, güvenliğin olduğu yerde taraftar nasıl bizim yakınımıza gelebiliyor. Allah'a şükür ciddi bir durumum yok. Pozisyonu sonradan izledik. Şans eseri yan tarafa bir adım atıyorum. Belki adımı atmasam tekme Salih'e gelecek ve futbol hayatı bitecek. Bu kadar kolay olmamalı. Biz ne kadar emek veriyoruz. Buralara gelebilmek için ailelerimizi görmüyoruz, emek veriyoruz. Bir tane kendini bilmeyen bir insan geliyor bize öyle muamele yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"BİZE VURUP TEKEM ATACAKLAR BEN DE İZLEYECEĞİM"
Josef de Souza'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun takımdaki oyuncuları korumaya yönelik olduğunu kaydeden Tosun, "Josef'in kırmızı kartı gerçekten hiç anlamadığım bir şey. İnsanlar gelecek, bize vurup tekem atacaklar ben de izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler? Orada Josef sadece beni koruma amaçlı çocuğu alıp kenara çekti kırmızı kart yedi. Gelsinler bizim kafamıza, ağızımıza vursunlar biz de öyle duralım. Koruyunca da kırmızı kart yiyoruz. Kendini bilmez birisi yüzünden en iyi adamlarımızdan biri belki iki belki de üç hafta oynayamayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Ömer Erdoğan ile maçtan sonra görüşmediğini belirten Tosun, Erdoğan'ın kendisini mutlaka arayacağını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA