Bayern Münih 2-0 PSG MAÇ SONU | Tribünlerde müthiş sevinç | Video

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında evinde PSG'yi konuk eden Bayern Münih, 1-0 galip geldiği ilk maçın ardından taraftarının önünde de 2-0 kazanmayı bildi ve yıldızlar karması olan PSG'yi kupanın dışına itti. Bayern Münih taraftarlarının maç sonu sevinci ise görülmeye değerdi.