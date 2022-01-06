Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Penaltılar sonucu: 5-3) | MAÇ SONUCU-ÖZET

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçının özeti...