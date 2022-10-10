Bilecikspor taraftar otobüsüne silahlı saldırı | Video

İstanbul'da oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir kişi tarafından otobüs hedef alınarak 6 el silah sıkılmıştı. Yaşanan olaylarda Bilecik taraftarın ayağı kırılırken, kulüp yönetiminden açıklama geldi.

Olay dün; Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan İstanbul Bayburtspor 1918 - 1969 Bilecikspor Spor Kulübü karşılaşmasının son dakikalarında tribünde başlayarak, maç sonunda devam etti. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'inci haftasında 1969 Bilecikspor Spor Kulübü İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda 82'inci dakikasında durum 3-3 olunca 1969 Bilecikspor Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden bir kaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşadı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüştü. Bu şahıslar tribünden polisin yetersizliği nedeniyle Bilecik taraftarları tarafından dışarı atıldı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karıştı. Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu esnada 1969 Bilecikspor Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırıldı. Maçı 90'ıncı dakika attığı bir gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden 1969 Bilecikspor Spor Kulübü taraftarları hiç bir önlem olmadan geldikleri otobüse bindiler.

OTOBÜSE ATEŞ AÇILDI, CAMLARI KIRILDI

Yola çıkan otobüs 50 metre ilerlemeden önü kesildi. Yaşanan olaylarda bir kaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camları kırarken, kimliği belirsiz bir kişi otobüsü hedef alarak 6 el silahla ateş etti. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, az sayıda polis ateş eden şahsı gözaltına aldı.

"BİR TARAFTARIMIZ ÇIKAN OLAYLAR SONRASI AYAĞININ KIRILDIĞINI ÖĞRENDİK, KENDİSİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUZ"

Bugün yaşanan olayları tasvip etmediklerini anlatan 1969 Bilecikspor Spor Kulübü Başkan Ali Muyşin, "Tribünlerin dışında yaşanan olaylarda otobüsün camları kırıldı. Bir kaç el silahla ateş edildi. Neyse ki hiç bir taraftarımıza zarar gelmemesi en büyük tesellimiz. İstanbul Bayburtspor 1918 yöneticileri bu süreçte bizlere ellerinden geldiği kadar yardımcı oldular. Bir taraftarımız çıkan olaylar sonrası ayağının kırıldığını öğrendik, kendisine geçmiş olsun diliyoruz" dedi.