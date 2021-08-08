Video Spor Bir devir sona erdi! Messi Barcelona'ya ağlayarak veda etti | Video

Bir devir sona erdi! Messi Barcelona'ya ağlayarak veda etti | Video

Bir devir sona erdi! Messi Barcelona'ya ağlayarak veda etti | Video
08.08.2021 | 13:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı? 09:35
Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı? 08.08.2021 | 14:59
Bir devir sona erdi! Messi Barcelona’ya ağlayarak veda etti | Video 27:44
Bir devir sona erdi! Messi Barcelona'ya ağlayarak veda etti | Video 08.08.2021 | 13:42
Rıza Çalımbay: Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz | Video 04:16
Rıza Çalımbay: "Avrupa maçlarını milli maç havasında oynuyoruz" | Video 08.08.2021 | 10:50
Fenerbahçe, yeni transferi Min-Jae Kim’i İstanbul’a getirdi | Video 00:53
Fenerbahçe, yeni transferi Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi | Video 08.08.2021 | 08:57
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan transfer açıklamaları! Ghezzal, Godin ve Diego Costa... 15:08
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklamaları! Ghezzal, Godin ve Diego Costa... 08.08.2021 | 00:13
SON DAKİKA: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli Herkese umut ışığı olsun 03:19
SON DAKİKA: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli "Herkese umut ışığı olsun" 07.08.2021 | 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti 07.08.2021 | 14:25
SON DAKİKA: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin ailesinden canlı yayında açıklama 06:55
SON DAKİKA: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ailesinden canlı yayında açıklama 07.08.2021 | 12:25
Son Dakika: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmenli’den açıklama ’2013 senesinde Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim’ 03:47
Son Dakika: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmenli'den açıklama '2013 senesinde Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim' 07.08.2021 | 10:27
Son Dakika: Milli Boksör Busenaz Sürmeneli ’Altın Madalya’ aldı! Finalde Çinli rakibini böyle yendi 01:56
Son Dakika: Milli Boksör Busenaz Sürmeneli 'Altın Madalya' aldı! Finalde Çinli rakibini böyle yendi 07.08.2021 | 09:54
SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli Altın Madalya aldı! Tarihi Başarı: Busenaz Sürmeneli Çinli rakibi böyle dağıttı 01:56
SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli Altın Madalya aldı! Tarihi Başarı: Busenaz Sürmeneli Çinli rakibi böyle dağıttı 07.08.2021 | 09:46
Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş! Assombalonga sahneye çıktı 01:12
Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş! Assombalonga sahneye çıktı 06.08.2021 | 23:25
Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş! Nkoudou penaltıdan attı 01:30
Adana Demirspor 0-1 Beşiktaş! Nkoudou penaltıdan attı 06.08.2021 | 23:23
Adana Demirspor yıldız transferlerini tanıttı! Balotelli, Belhanda... 07:27
Adana Demirspor yıldız transferlerini tanıttı! Balotelli, Belhanda... 06.08.2021 | 21:07
Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi kupasına kavuştu 03:17
Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi kupasına kavuştu 06.08.2021 | 20:52
Adana Demirspor 1 - 1 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ GOLLAR İzle 03:08
Adana Demirspor 1 - 1 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ GOLLAR İzle 06.08.2021 | 19:57
Adana Demirspor 1 - 1 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER izle! 04:38
Adana Demirspor 1 - 1 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER izle! 06.08.2021 | 19:44
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Bursaspor’dan Burak Kapacak’la anlaşmaya vardı! 02:12
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Bursaspor'dan Burak Kapacak'la anlaşmaya vardı! 06.08.2021 | 16:51
Olimpiyat beşincisi olan Filenin Sultanları’ndan ’Avrupa Şampiyonası’ açıklaması 04:27
Olimpiyat beşincisi olan Filenin Sultanları'ndan 'Avrupa Şampiyonası' açıklaması 06.08.2021 | 08:52
Trabzonspor Molde maçının ardından Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız 04:19
Trabzonspor Molde maçının ardından Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız 06.08.2021 | 00:42

Lionel Messi, 21 yıldır formasını giydiği Barcelona'ya gözyaşları içerisinde veda ediyor. Arjantinli yıldız düzenlediği basın toplantısında "Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim. Bugün, ne yazık ki her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri bu kulupteyim. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA