Bir devir sona erdi! Messi Barcelona'ya ağlayarak veda etti | Video

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Lionel Messi, 21 yıldır formasını giydiği Barcelona'ya gözyaşları içerisinde veda ediyor. Arjantinli yıldız düzenlediği basın toplantısında "Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim. Bugün, ne yazık ki her şeye veda etmek zorundayım. 13 yaşından beri bu kulupteyim. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.