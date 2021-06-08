Bir Trabzonspor taraftarı Marek Hamsik transferinin sevincini böyle yaşadı! 'Grande Hamsik...'

SABAH SPOR ÖZEL | Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik'i kadrosuna kattı. Uzun süredir devam eden transfer çalışmaları mutlu sonla bitti. Marek Hamsik, Göteborg ile olan sözleşmesini feshetti. Koyu bir Trabzonspor taraftarı Marek Hamsik transferinin sevincini işte böyle yaşadı.