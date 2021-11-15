Brezilya'da hakemden skandal karar!

Brezilya Serie A'da dün oynanan Internacional - Athletico Paranaense maçında eşine az rastlanacak bir an yaşandı. Ev sahibi takımın futbolcusu Mauricio, atak yaptıkları sırada topu sektirince hakem tarafından "Oyuna saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.