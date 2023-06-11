Video Spor Caner Erkin'den olay hareket! Oyundan çıkarken formasını fırlattı...
Caner Erkin'den olay hareket! Oyundan çıkarken formasını fırlattı...

Caner Erkin'den olay hareket! Oyundan çıkarken formasını fırlattı...

11.06.2023 | 21:35

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin 34. dakikasında turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 geriye düştüğü maçta 3 değişiklik birden yaptı. Çıkan isimler arasında yer alan Caner Erkin, tepki göstererek formasını fırlattı.

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