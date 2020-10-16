Canlı yayında açıklandı! İşte Beşiktaş'ın Ocak ayı için anlaştığı isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden ve maliyetsiz isimlere gözünü diken Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, siyah beyazlı takımın Ocak ayı için söz kestiği ismi açıkladı.