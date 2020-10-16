Video Spor Canlı yayında açıklandı! İşte Beşiktaş'ın Ocak ayı için anlaştığı isim

Canlı yayında açıklandı! İşte Beşiktaş'ın Ocak ayı için anlaştığı isim

Canlı yayında açıklandı! İşte Beşiktaş'ın Ocak ayı için anlaştığı isim
16.10.2020 | 17:48

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden ve maliyetsiz isimlere gözünü diken Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, siyah beyazlı takımın Ocak ayı için söz kestiği ismi açıkladı.

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Zeki Uzundurukan: Beşiktaş ile Şenol Güneş'in yolları yine kesişebilir

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