Canlı yayında Vitor Pereira yorumu! "Bu kadroyla başarılı olur"
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A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira hakkında değerlendirmelerde bulundu. Portekizli hocanın çift orta saha ve özellikle Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'yi etkin olarak kullanacağını ifade eden Karaman, "Gelmesine çok sevindim" dedi. Öte yandan Kanarya'nın son 10 yıldaki en başarılı hocalarından biri olduğunu da ifade eden Karaman, "Bu kadroyla başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)