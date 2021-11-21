Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarların koreografi gösterisi 21.11.2021 | 19:01
00:05
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video 21.11.2021 | 16:33
01:51
Fatih Terim'in forvet tercihi kim olacak? Canlı yayında açıkladı 21.11.2021 | 14:32
06:11
05:38
Sergen Yalçın'dan futbolcularına sitem! | Video 21.11.2021 | 00:09
00:48
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi? 19.11.2021 | 14:33
01:33
Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: "Horonu beraber oynayacağız" | Video 18.11.2021 | 16:06
07:24
17:22
Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi... 18.11.2021 | 13:16
04:37
Mesut Özil'den derbi öncesi iddialı sözler "3 puanı alacağız..." 17.11.2021 | 16:37
00:37
00:18
01:00
Fenerbahçe'de derbiye özel prim | Video 17.11.2021 | 10:33
01:49
A Milli Takım Türkiye’ye döndü | Video 17.11.2021 | 08:44
05:41
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle! Karadağ Türkiye maçı canlı yayın izle 16.11.2021 | 18:56
05:41
05:41
00:35
Portekiz'de inanılmaz faul! Burnu kırıldı, kolu çatladı 16.11.2021 | 10:30
01:09
Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne? 16.11.2021 | 10:22
02:55
Vitor Pereira eleştirisi: Teknik heyet ve futbolcular... 16.11.2021 | 10:21
Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe maçında dikkat çeken bir koreografiye imza attı. Koreografide son günlerin en meşhur dizisi olan Squid Game ile "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.