Video Spor Emre Belözoğlu Fiorentina galibiyeti sonrası konuştu | Video
Emre Belözoğlu Fiorentina galibiyeti sonrası konuştu | Video

Emre Belözoğlu Fiorentina galibiyeti sonrası konuştu | Video

16.09.2022 | 01:11

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UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Fiorentina kozları paylaştı. Temsilcimiz sahadan 3-0'lık skorla üstün ayrılırken, teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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