Emre Belözoğlu Mert Hakan'ın ardından bir transferi daha bitirdi!

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin gündemine dair flaş iddiada bulunan Bol “Emre Belözoğlu önce Mert Hakan’ı bitirdi. Belözoğlu, şimdi de başka bir isim ile anlaşmış ve transfer bitirmiş. Hatta Başkan bu isimle bu paraya nasıl anlaştın demiş.” ifadelerini kullandı.