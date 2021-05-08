Video Spor Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Beşiktaş'a gönderme! 'Onları iyi tanırım...'

Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Beşiktaş'a gönderme! 'Onları iyi tanırım...'

Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Beşiktaş'a gönderme! 'Onları iyi tanırım...'
08.05.2021 | 15:16

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Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde attığı gollerle hatırlanan Felipe Melo'dan derbi paylaşımı geldi. Galatasaray resmi hesabına konuk olan Felipe Melo, 'Beşiktaş'ı iyi tanırım.' diyerek taraftara mesaj gönderdi.

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