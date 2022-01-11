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Fatih Terim, Galatasaraylı futbolcularla vedalaşarak Florya'dan ayrıldı 11.01.2022 | 15:36
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SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.01.2022 | 16:08
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Fatih Terim, Florya'da futbolcular ve personelle vedalaştı | Video 11.01.2022 | 15:48
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Florya'da 'yönetim istifa' sesleri | Video 11.01.2022 | 13:36
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Murat Sancak: "Belhanda ile görüşeceğiz" 10.01.2022 | 23:48
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 10.01.2022 | 14:08
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..." 09.01.2022 | 23:01
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Galatasaray'daki 4. dönemi dün sona eren Teknik Direktör Fatih Terim, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı. Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, Terim'in aracının arkasından koştu.