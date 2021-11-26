Video Spor Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası konuştu! "Avrupa takımı gibi oynadık"
Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası konuştu!

Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası konuştu! "Avrupa takımı gibi oynadık"

26.11.2021 | 01:42

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UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'da bir üst turu garantiledi. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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