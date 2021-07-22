Fatih Terim, PSV mağlubiyeti sonrası konuştu! "Falcao ve Mohamed..."

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanacak maç öncesi avantajını kaybetti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Fatih Terim, Babel'in neden ilk 11'de oynadığı sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.