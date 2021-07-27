Fatih Terim'den Rachid Ghezzal itirafı! "Çok istedim..."
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçı öncesinde Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben bizzat Rachid Ghezzal'i çok istedim. Hiç reddetmedim. Tam aksine çok istedim. Bizatihi rica ettim." dedi.