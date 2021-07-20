Fatih Terim'den transfer açıklamaları! PSV maçı öncesi konuştu...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Merak edilen transfer konuları ile ilgili konuşan Terim, taraftardan sabır istedi.