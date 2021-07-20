Fatih Terim'den transfer açıklamaları! PSV maçı öncesi konuştu...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:57
Fatih Terim'den transfer açıklamaları! PSV maçı öncesi konuştu... 20.07.2021 | 20:22
03:17
Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting ile anlaşmaya vardı! 19.07.2021 | 22:44
04:51
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan dikkat çeken açıklamalar 19.07.2021 | 19:14
08:56
01:37
00:10
Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi! 17.07.2021 | 17:11
01:53
Galatasaray Alioski ile anlaşamadı! 17.07.2021 | 15:53
12:05
Kenan Karaman: "Aklımda hep Beşiktaş vardı" 16.07.2021 | 21:35
06:57
07:38
00:40
00:59
Beşiktaş 2021-2022 sezonu formalarını tanıttı! 14.07.2021 | 21:27
01:05
01:25
01:47
01:01
05:14
U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor! İşte kupa töreni... 13.07.2021 | 23:46
06:49
Göztepe, yeni sezon formalarını taraftarının evine giderek tanıttı | Video 13.07.2021 | 14:15
10:48
Fatih Terim: "Dostluk maçı, dostlarla olur" | Video 13.07.2021 | 08:49
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Merak edilen transfer konuları ile ilgili konuşan Terim, taraftardan sabır istedi.