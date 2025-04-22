Felipe Melo, Al-Shabab maçını böyle takip etti! "Haydi Terim! Haydi İmparator!" | Video

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Galatasaray'ı ve eski dostlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Felipe Melo, son olarak eski hocası Fatih Terim'in başında olduğu Al-Shabab'ın maçını büyük bir heyecanla izledi ve o anları takipçileriyle paylaştı.