Video Spor Fenerbahçe 1-2 Giresunspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Yine 1 kişi eksik kaldık" | Video
Fenerbahçe 1-2 Giresunspor MAÇ SONU | Jorge Jesus:

Fenerbahçe 1-2 Giresunspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Yine 1 kişi eksik kaldık" | Video

13.11.2022 | 06:05

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor karşısında 2-1 kaybetmelerine rağmen taraftarın verdiği destekle oyuncuların özgüvenle içeriye girdiğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde evlerindeki ilk mağlubiyeti aldıklarını ifade ederek, "Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3. kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi görmüştü, bugün Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kart göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu. Pedro atıldıktan sonra ilk yarının bitmesine 5 dakika vardı, dengemiz biraz bozuldu. İkinci yarı iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen problem yaşamadık. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor. Ligde hala birinci sıradayız. Bugün olan oldu. Daha önceden sorsaydınız Dünya Kupası'ndan önce verilen aradan önce takımınız 1 puan farkla lider olacak deselerdi kabul ederdim. Ama şu an daha fazla puanla lideriz. Biz hala en üst sıradayız" dedi.

"FUTBOLCULAR TARAFTARIN VERDİĞİ DESTEK SAYESİNDE İÇERİ ÖZGÜVENLE GİRDİ"
Sakatlıklar başarılı olmanın bedeli diye konuşan Jesus, "Şu anda Avrupa Ligi'nde son 16'dayız ve sakatlık riski limitinde olan çok fazla oyuncumuz var. Haftada 1 maç yapıyor olsaydık bu durum bu kadar olmazdı. Bu mesleğimizin parçası. Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Takımım genel olarak iyi bir performans sergiledi. Bu ara takımımıza iyi gelecek. Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Fenerbahçe futbolcuları bu sene 25 maç oynadılar, bu tarz durumlarla baş edebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Bugünkü mağlubiyetin sebebi kontrolümüzün dışında olan bazı faktörler, görmüş olduğumuz kırmızı kart ve Serdar'ın şanssızlığı. Bazı anları kontrol edemiyorsunuz ama her şeye hazır olmanız gerekiyor. Bugün bu iki olay başımıza geldi ve Serdar ayağı kaydı yere düştü. İşimizin hayatımızın bir parçası bu. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün harikalardı. Futbolcular maçı kaybetmelerine rağmen taraftarın vermiş olduğu destek sayesinde özgüvenli bir şekilde içeri girdiler. Takım bir kişi eksik olmasına rağmen savaştı oyuncular ve taraftarlar bunu gördü" ifadelerini kullandı.

"LUAN PERES AMELİYAT OLMAYACAK"
Luan Peres'in sağlık durumuyla alakalı soruya cevap veren Jorge Jesus, "Sağlık ekibimiz Peres'in tedavisini normal bir şekilde yürütüyor. Ameliyat olmadan iyileştirmesini sağlamaya çalışıyor. Yüzde yüz iyi bir durumda olacak mı bilemiyoruz ama ameliyat olmayacak. 25 Aralık'ta lig tekrar başladığında kendisinin takıma katılacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ, AYNI AMAÇ İÇİN BİRLİKTEYİZ"
Serdar Aziz'in performansına değinen Jesus, "Serdar Aziz'in bugün özellikle şanssız olduğu iki an vardı. Bu maçtan önceki lig maçında çok iyi performans sergilemişti. Bugün şanssızlık yaşadı, bazen bu anlar başınıza gelebilir. Ama ben onların hocaları olarak onları anlıyorum. Onlarında yanında olduğumu gösteriyorum. Basın toplantısına biraz geciktik, çünkü oyuncularıma dedim ki kimse soyunma odasından çıkmasın dedim. İzinden önce vedalaşmak istedim onlarla. Oyuncularımıza iyi tatiller diledik. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Taraftarlar da takımlarının arkasında olduğunu gösterdi. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı amaç için birlikteyiz. Dolayısıyla taraftarın desteği çok önemli. Futbolda olaylar hafta hafta belirlenir. Bugün baktığımız zaman başımıza gelenin bir iş kazasını olduğunu düşünüyorum ama her şey maç maç belirleniyor. Önemli olan taraftarlarımızın da bizim yanımızda olduğunu gördü" diye konuştu.

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