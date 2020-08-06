Fenerbahçe Caner Erkin transferini böyle duyurdu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün ardından Caner'i de kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile ayrılığı açıklamasının ardından Fenerbahçe ile anlaştığı resmen duyuruldu.