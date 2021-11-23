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OTOMATİK OYNAT
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Derbi kahramanı Crespo o anları anlattı! 23.11.2021 | 14:06
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Kamerun ve Ekvador milli takımları Türkiye’de üretilen formaları giyecek 23.11.2021 | 11:09
00:37
Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz 23.11.2021 | 00:00
04:48
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Henüz bir şey kazanmadık..." 22.11.2021 | 23:58
00:49
Görevine son verilen Solskjaer, gözyaşlarını tutamadı | Video 22.11.2021 | 13:08
00:15
Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı 22.11.2021 | 11:15
09:30
Vitor Pereira: Hak ettiğimiz bir galibiyetti 22.11.2021 | 00:03
00:58
Erman Toroğlu: Pereira'nın Fenerbahçe'si yok, Mesut Özil ve arkadaşları... 22.11.2021 | 00:12
01:36
04:40
Necati Ateş: Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız 21.11.2021 | 23:46
00:54
Galatasaray Başkanı Burak Elmas' Halil Umut Meler'i ve TFF'yi topa tuttu! 21.11.2021 | 22:13
00:21
Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarların koreografi gösterisi 21.11.2021 | 19:01
00:05
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video 21.11.2021 | 16:33
01:51
Fatih Terim'in forvet tercihi kim olacak? Canlı yayında açıkladı 21.11.2021 | 14:32
06:11
05:38
Sergen Yalçın'dan futbolcularına sitem! | Video 21.11.2021 | 00:09
00:48
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi? 19.11.2021 | 14:33
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Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: "Horonu beraber oynayacağız" | Video 18.11.2021 | 16:06
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Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi... 18.11.2021 | 13:16
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ikinci golü atan Miguel Crespo antrenman sonrasında basının karşısına çıktı. Crepso, "Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet kulüpteki herkesi mutlu etti. Maçtan önce Gustavo bu maçın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için mutluyum." dedi. İşte açıklamaların tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)