Derbi kahramanı Crespo o anları anlattı!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ikinci golü atan Miguel Crespo antrenman sonrasında basının karşısına çıktı. Crepso, "Çok mutluyum. Böyle bir galibiyet kulüpteki herkesi mutlu etti. Maçtan önce Gustavo bu maçın önemini anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için mutluyum." dedi. İşte açıklamaların tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)